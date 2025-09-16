Tudor spiega cosa è cambiato alla Juventus negli ultimi mesi | Abbiamo lavorato su due cose

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si porta a casa un pareggio importantissimo contro il Borussia Dortmund in Champions ma Tudor bacchetta la difesa: "Abbiamo preso dei gol a difesa schierata che si potevano evitare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tudor - spiega

Juve-Parma: Tudor, un Segnale Forte che Spiega il Futuro della Squadra

Tudor spiega il suo metodo alla Juve: “A Yildiz non dico mai niente. Con Vlahovic carota e bastone”

Vlahovic titolare in Juve Inter, Tudor spiega: «Ho scelto di partire con lui davanti per questi motivi». Rivelazione del tecnico

tudor spiega cosa 232Tudor spiega cosa &#232; cambiato alla Juventus negli ultimi mesi: “Abbiamo lavorato su due cose” - La Juventus si porta a casa un pareggio importantissimo contro il Borussia Dortmund in Champions ma Tudor bacchetta la difesa: "Abbiamo preso dei ... Da fanpage.it

tudor spiega cosa 232Tudor spiega il suo metodo alla Juve: “A Yildiz non dico mai niente. Con Vlahovic carota e bastone” - Igor Tudor racconta il suo metodo alla Juventus alla vigilia del Derby d'Italia contro l'Inter: il trattamento speciale per Yildiz, la gestione "carota ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tudor Spiega Cosa 232