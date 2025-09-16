Tudor schiera l’attacco sperimentale | mossa inedita per Juventus-Borussia Dortmund

Igor Tudor è pronto a un attacco sperimentale per l’esordio in Champions League di questa sera tra Juventus e Borussia Dortmund. Messa da parte la vittoria nel recupero di sabato contro l’Inter, per la Juventus è tempo di focalizzare le attenzioni sull’esordio in Champions League. I bianconeri questa sera ospiteranno il Borussia Dortmund reduce da due successi in Bundesliga dopo il pareggio alla prima giornata. Per Tudor sarà l’esordio in Champions League sulla panchina della Vecchia Signora. Le emozioni andranno però messe da parte poiché sarà necessario partire subito con il piede giusto e tentare di evitare lo spauracchio dei playoff. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

