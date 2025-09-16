Tudor schiera l’attacco sperimentale | mossa inedita per Juventus-Borussia Dortmund
Igor Tudor è pronto a un attacco sperimentale per l’esordio in Champions League di questa sera tra Juventus e Borussia Dortmund. Messa da parte la vittoria nel recupero di sabato contro l’Inter, per la Juventus è tempo di focalizzare le attenzioni sull’esordio in Champions League. I bianconeri questa sera ospiteranno il Borussia Dortmund reduce da due successi in Bundesliga dopo il pareggio alla prima giornata. Per Tudor sarà l’esordio in Champions League sulla panchina della Vecchia Signora. Le emozioni andranno però messe da parte poiché sarà necessario partire subito con il piede giusto e tentare di evitare lo spauracchio dei playoff. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: tudor - schiera
Juventus, Tudor schiera i titolari per gli ottavi
Conceicao Juventus: Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno, spazzati via tutti i dubbi sul numero di maglia
Atalanta Juve, scelto l’attaccante titolare per l’amichevole di lusso: Tudor non ha dubbi (e in attesa di Kolo Muani) schiera lui!
FORMAZIONE UFFICIALE #Tudor schiera una nuova #Juventus, l'unica novità è #JoaoMario fuori ruolo sulla fascia sinistra, confermato #Kalulu fuori ruolo sulla fascia destra. I misteri di Igor. V. #GenoaJuve - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Parma, le ufficiali: Tudor schiera Kalulu esterno, Cuesta punta su Pellegrino | Diretta 0-0 https://trib.al/nGSpdc9 - X Vai su X