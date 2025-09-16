Tudor schiera l’attacco sperimentale | mossa inedita per Juventus-Borussia Dortmund

Rompipallone.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Tudor è pronto a un attacco sperimentale per l’esordio in Champions League di questa sera tra Juventus e Borussia Dortmund. Messa da parte la vittoria nel recupero di sabato contro l’Inter, per la Juventus è tempo di focalizzare le attenzioni sull’esordio in Champions League. I bianconeri questa sera ospiteranno il Borussia Dortmund reduce da due successi in Bundesliga dopo il pareggio alla prima giornata. Per Tudor sarà l’esordio in Champions League sulla panchina della Vecchia Signora. Le emozioni andranno però messe da parte poiché sarà necessario partire subito con il piede giusto e tentare di evitare lo spauracchio dei playoff. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

tudor schiera l8217attacco sperimentale mossa inedita per juventus borussia dortmund

© Rompipallone.it - Tudor schiera l’attacco sperimentale: mossa inedita per Juventus-Borussia Dortmund

In questa notizia si parla di: tudor - schiera

Juventus, Tudor schiera i titolari per gli ottavi

Conceicao Juventus: Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno, spazzati via tutti i dubbi sul numero di maglia

Atalanta Juve, scelto l’attaccante titolare per l’amichevole di lusso: Tudor non ha dubbi (e in attesa di Kolo Muani) schiera lui!

Cerca Video su questo argomento: Tudor Schiera L8217attacco Sperimentale