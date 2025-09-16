Tudor l’allenatore che deve ripartire sempre da zero e convincere tutti So Foot

Igor Tudor è il simbolo di una vita vissuta sempre in tensione. Non è certo l’allenatore più “sexy” del circus: poche parole, modi diretti, un’immagine lontana dagli stereotipi. Non dimentichiamo che De Laurentiis, probabilmente spaventato, gli preferì Mazzarri nel dopo Garcia. Nato a Spalato, ai tempi della Jugoslavia, ha saputo costruirsi una carriera con rigore e disciplina. Dal Marsiglia in giacca e cravatta al ritorno in Italia, ha sempre dovuto convincere più con i fatti che con il fascino. So Foot ne traccia un profilo alla vigilia della sfida di Champiosn League. Esperienze brevi ma intense. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

