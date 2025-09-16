Tudor l’allenatore che deve ripartire sempre da zero e convincere tutti So Foot

Ilnapolista.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Tudor è il simbolo di una vita vissuta sempre in tensione. Non è certo l’allenatore più “sexy” del circus: poche parole, modi diretti, un’immagine lontana dagli stereotipi. Non dimentichiamo che De Laurentiis, probabilmente spaventato, gli preferì Mazzarri nel dopo Garcia. Nato a Spalato, ai tempi della Jugoslavia, ha saputo costruirsi una carriera con rigore e disciplina. Dal Marsiglia in giacca e cravatta al ritorno in Italia, ha sempre dovuto convincere più con i fatti che con il fascino. So Foot ne traccia un profilo alla vigilia della sfida di Champiosn League. Esperienze brevi ma intense. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

tudor l8217allenatore che deve ripartire sempre da zero e convincere tutti so foot

© Ilnapolista.it - Tudor, l’allenatore che deve ripartire sempre da zero e convincere tutti (So Foot)

In questa notizia si parla di: tudor - allenatore

Conferenza stampa Tudor pre Juve Manchester City: «Vogliamo vincere, non giochiamo per pareggiare. Guardiola miglior allenatore al mondo. Conceicao? Ecco come sta»

Guardiola esaltato da Tudor prima di Juve Manchester City: «È il miglior allenatore del mondo, è una squadra che domina da anni!»

Tudor parla a Dazn: «Stiamo parlando di una squadra migliore al mondo con l’allenatore migliore del mondo. Questa sconfitta non ci toglie niente»

tudor l8217allenatore deve ripartireTudor, l’allenatore che deve ripartire sempre da zero e convincere tutti (So Foot) - Alla Juventus fin qui è andato bene, ora c'è l'esame Champions ... Scrive ilnapolista.it

Tudor: "Vlahovic è concentrato e fa quello che deve, ma l'ultima parola spetta alla società" - "È stata una partita difficilissima come ci aspettavamo, non così chiusa da parte del Parma. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Tudor L8217allenatore Deve Ripartire