Tudor l’allenatore che deve ripartire sempre da zero e convincere tutti So Foot

Tudor l'allenatore che deve ripartire sempre da zero e convincere tutti
Igor Tudor è il simbolo di una vita vissuta sempre in tensione. Non è certo l’allenatore più “sexy” del circus: poche parole, modi diretti, un’immagine lontana dagli stereotipi. Non dimentichiamo che De Laurentiis, probabilmente spaventato, gli preferì Mazzarri nel dopo Garcia. Nato a Spalato, ai tempi della Jugoslavia, ha saputo costruirsi una carriera con rigore e disciplina. Dal Marsiglia in giacca e cravatta al ritorno in Italia, ha sempre dovuto convincere più con i fatti che con il fascino. So Foot ne traccia un profilo alla vigilia della sfida di Champiosn League. Esperienze brevi ma intense. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Conferenza stampa Tudor pre Juve Manchester City: «Vogliamo vincere, non giochiamo per pareggiare. Guardiola miglior allenatore al mondo. Conceicao? Ecco come sta»
Guardiola esaltato da Tudor prima di Juve Manchester City: «È il miglior allenatore del mondo, è una squadra che domina da anni!»
Tudor parla a Dazn: «Stiamo parlando di una squadra migliore al mondo con l’allenatore migliore del mondo. Questa sconfitta non ci toglie niente»
Inter più forte del Napoli È questo la sentenza di Igor Tudor, allenatore della Juventus, che in conferenza stampa - alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund - è tornato a parlare del derby d'Italia vinto per 4-3
Igor Tudor non è l'allenatore più forte del mondo, ma è colui che ci mette l'animo, è colui che andrebbe in guerra per i suoi ragazzi, è colui che alla Juventus serviva da anni. Orgoglioso e super contento di avere Igor in panchina.
Tudor, l'allenatore che deve ripartire sempre da zero e convincere tutti - Alla Juventus fin qui è andato bene, ora c'è l'esame Champions
Tudor: "Vlahovic è concentrato e fa quello che deve, ma l'ultima parola spetta alla società" - "È stata una partita difficilissima come ci aspettavamo, non così chiusa da parte del Parma.