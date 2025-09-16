Tudor in zona mista | I ragazzi hanno dato tutto faccio loro i complimenti Eravamo stanchi Yildiz all’intervallo l’ho visto bianco

Tudor in zona mista: «I ragazzi hanno dato tutto». Le parole dell’allenatore della Juventus al termine della sfida contro il Borussia Dortmund. (dai nostri inviati in zona mista all’Allianz Stadium) – Igor Tudor è intervenuto in zona mista al triplice fischio della sfida tra Juventus e Borussia Dortmund. Di seguito le parole dell’allenatore croato. PARTITA – « I ragazzi hanno dato tutto, visto che si è giocato tre giorni fa l’altra partita oggi un punto sembrano tre. Si è di nuovo spinto alla fine e l’abbiamo ottenuto il pareggio, complimenti. Questa è la cosa più importante » EQUILIBRIO – « Abbiamo iniziato con equilibrio, si sceglie la formazione migliore in partenza e poi si programmano anche i cambi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor in zona mista: «I ragazzi hanno dato tutto, faccio loro i complimenti. Eravamo stanchi, Yildiz all’intervallo l’ho visto bianco»

