Tudor in zona mista | I ragazzi hanno dato tutto faccio loro i complimenti Eravamo stanchi Yildiz all’intervallo l’ho visto bianco

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor in zona mista: «I ragazzi hanno dato tutto». Le parole dell'allenatore della Juventus al termine della sfida contro il Borussia Dortmund. (dai nostri inviati in zona mista all'Allianz Stadium) – Igor Tudor è intervenuto in zona mista al triplice fischio della sfida tra Juventus e Borussia Dortmund. Di seguito le parole dell'allenatore croato. PARTITA – « I ragazzi hanno dato tutto, visto che si è giocato tre giorni fa l'altra partita oggi un punto sembrano tre. Si è di nuovo spinto alla fine e l'abbiamo ottenuto il pareggio, complimenti. Questa è la cosa più importante » EQUILIBRIO – « Abbiamo iniziato con equilibrio, si sceglie la formazione migliore in partenza e poi si programmano anche i cambi.

Mondiale club: Tudor, devo fare dei gran complimenti ai ragazzi - "Devo fare dei gran complimenti ai ragazzi, quello che abbiamo stabilito prima l'hanno fatto, hanno dato tuto in queste condizioni in cui si giocava". Come scrive ansa.it

