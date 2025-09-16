Tudor come Ferrara Conte e Pirlo | in Juve Borussia Dortmund entrerà in questo speciale club con altri tre ex bianconeri Il motivo
Tudor come Ferrara, Conte e Pirlo: Juve Borussia Dortmund segnerà questo traguardo per il tecnico bianconero. Il motivo. Una notte speciale, un cerchio che si chiude. La sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund non sarà solo l’esordio della Juve nella nuova Champions League, ma anche una serata storica per il suo allenatore. Igor Tudor, infatti, entrerà a far parte di un club esclusivissimo, quello dei grandi che hanno vissuto la massima competizione europea con la Signora sia da calciatori che da allenatori. Un club di leggende: come Ferrara, Conte e Pirlo. Prima di lui, solo in tre c’erano riusciti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
