Tudor a Sky | Stiamo bene vogliamo giocarci questa partita Openda riferimento centrale? Vi dico questo Su Zhegrova…

Tudor a Sky: «Stiamo bene, vogliamo giocarci questa partita». Le sue dichiarazioni in vista del match di questa sera contro il Borussia Dortmund. La Juventus si prepara a fare il suo esordio nella fase a gironi di Champions League 202526 ospitando il Borussia Dortmund all'Allianz Stadium. Alla vigilia della sfida, Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport, anticipando il suo approccio alla partita e facendo il punto sulla condizione della squadra. SQUADRA – « Stanno tutti bene, c'è voglia di giocare questa partita, tutti vogliono giocare in Champions. Vediamo quanto abbiamo recuperato, abbiamo giocato due giorni fa » EQUILIBRIO CON IL TRIDENTE DAVANTI – « Non ci sono più titolari, le ultime tre sono state decise negli ultimi venti minuti.

Tudor parla a Dazn: «Stiamo parlando di una squadra migliore al mondo con l’allenatore migliore del mondo. Questa sconfitta non ci toglie niente»

Juve Inter esame di maturità? Tudor frena: «È un percorso di mesi che stiamo facendo. Ci tengo a dire una cosa su questa squadra»

"Cosa ho detto ad Adzic prima del gol? Gli ho proprio detto vai, tira, tira in porta non appena becchi la palla." Scherza e sorride Igor Tudor quando gli viene chiesto di Adzic, match winner della super sfida con l'Inter. "È un ragazzo su cui stiamo lavorando perch

#Tudor: "Abbiamo fatto la gara che volevamo, anche se forse il pareggio sarebbe stato più giusto. Quelli forti come #Yildiz devono giocare vicini alla porta. Adzic è un ragazzo su cui stiamo lavorando perché crediamo che sia un giocatore forte". #Juventus

