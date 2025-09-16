Tudor a Sky | Con 5 cambi non ci sono titolari è importante che tutti si sentano importanti Accettiamo il punto che dopo il 2-4 sembrano tre sono felice

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Troppi gol subiti dietro. Se continuiamo così ogni gara è difficile (ride). Grande cuore e grande panchina, i ragazzi entrati da fuori hanno fatto la differenza e gli faccio i complimenti. Abbiamo avuto qualche problema di gamba ma davanti siamo pericolosi. Abbiamo concesso gol troppo facili, si potevano e si dovevano evitare ma questa è qualità individuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor a sky con 5 cambi non ci sono titolari 232 importante che tutti si sentano importanti accettiamo il punto che dopo il 2 4 sembrano tre sono felice

© Juventusnews24.com - Tudor a Sky: «Con 5 cambi non ci sono titolari, è importante che tutti si sentano importanti. Accettiamo il punto che dopo il 2-4 sembrano tre, sono felice»

In questa notizia si parla di: tudor - cambi

Juve Manchester City, pronti tre cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Wydad: a cosa sta pensando Tudor

Guardiola: "Juve più aggressiva con Tudor. Con questo caldo servirebbero più di 5 cambi"

Conferenza stampa Guardiola pre Juve Manchester City: «Ci sarà turnover, con questo caldo servirebbero più di 5 cambi. I bianconeri sono sempre forti, con Tudor…»

Juve-Dortmund, diretta Champions: tutte le dichiarazioni; FINALE Juve-Dortmund 4-4, Tudor la riprende nel recupero. Vlahovic super: due gol e un assist; Juventus, Tudor: Inzia una competizione affascinante, Dortmund squadra fortissima. Inter? Per me più forte del Napoli.

Juve e l’importanza della panchina: Tudor esalta tutti i giocatori e questo dato conferma la visione del mister. L’ha ribadito in conferenza stampa, ecco cosa ha detto - Juve e l’importanza della panchina: Tudor esalta tutti i giocatori, le dichiarazioni del mister In conferenza stampa, Igor Tudor ha affrontato un argomento chiave che sta rivoluzionando il calcio mode ... Riporta juventusnews24.com

tudor sky 5 cambiTUDOR a Sky: "Contro l'Inter non al nostro livello, ma abbiamo vinto. Su Conceicao decideremo domani mattina" - Igor Tudor, tecnico della Juventus, presenta così a Sky Sport la sfida di domani contro il Borussia Dortmund, esordio stagionale in Champions League: “Cancellare l’Inter? Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Sky 5 Cambi