Tudor a Sky | Con 5 cambi non ci sono titolari è importante che tutti si sentano importanti Accettiamo il punto che dopo il 2-4 sembrano tre sono felice
Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Troppi gol subiti dietro. Se continuiamo così ogni gara è difficile (ride). Grande cuore e grande panchina, i ragazzi entrati da fuori hanno fatto la differenza e gli faccio i complimenti. Abbiamo avuto qualche problema di gamba ma davanti siamo pericolosi. Abbiamo concesso gol troppo facili, si potevano e si dovevano evitare ma questa è qualità individuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - cambi
Juve Manchester City, pronti tre cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Wydad: a cosa sta pensando Tudor
Guardiola: "Juve più aggressiva con Tudor. Con questo caldo servirebbero più di 5 cambi"
Conferenza stampa Guardiola pre Juve Manchester City: «Ci sarà turnover, con questo caldo servirebbero più di 5 cambi. I bianconeri sono sempre forti, con Tudor…»
Tudor cambia attacco: Juventus-Dortmund, probabili formazioni - X Vai su X
Tudor: «Yildiz? I paragoni li fate voi, lui non è che si lava i denti pensando a Del Piero» Domani in Champions Juve-Dortmund: «La Juventus è sempre stata una squadra operaia, concentrata e seria. I cambi non si indovinano, si programmano, c'è un lavoro di - facebook.com Vai su Facebook
Juve-Dortmund, diretta Champions: tutte le dichiarazioni; FINALE Juve-Dortmund 4-4, Tudor la riprende nel recupero. Vlahovic super: due gol e un assist; Juventus, Tudor: Inzia una competizione affascinante, Dortmund squadra fortissima. Inter? Per me più forte del Napoli.
Juve e l’importanza della panchina: Tudor esalta tutti i giocatori e questo dato conferma la visione del mister. L’ha ribadito in conferenza stampa, ecco cosa ha detto - Juve e l’importanza della panchina: Tudor esalta tutti i giocatori, le dichiarazioni del mister In conferenza stampa, Igor Tudor ha affrontato un argomento chiave che sta rivoluzionando il calcio mode ... Riporta juventusnews24.com
TUDOR a Sky: "Contro l'Inter non al nostro livello, ma abbiamo vinto. Su Conceicao decideremo domani mattina" - Igor Tudor, tecnico della Juventus, presenta così a Sky Sport la sfida di domani contro il Borussia Dortmund, esordio stagionale in Champions League: “Cancellare l’Inter? Lo riporta tuttojuve.com