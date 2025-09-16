Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Troppi gol subiti dietro. Se continuiamo così ogni gara è difficile (ride). Grande cuore e grande panchina, i ragazzi entrati da fuori hanno fatto la differenza e gli faccio i complimenti. Abbiamo avuto qualche problema di gamba ma davanti siamo pericolosi. Abbiamo concesso gol troppo facili, si potevano e si dovevano evitare ma questa è qualità individuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor a Sky: «Con 5 cambi non ci sono titolari, è importante che tutti si sentano importanti. Accettiamo il punto che dopo il 2-4 sembrano tre, sono felice»