2025-09-16 20:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: “ Emozionato per la mia prova volta in Champions? Non direi, da parte mia c’è molta concentrazione per preparare bene la partita. Non sono spaventato, semmai curioso di vedere la miglior squadra in Europa, ci siamo preparati bene cercando di fare una grande partita “. Così a Sky Sport, Ivan Juric tecnico dell’ Atalanta, alla vigilia della sfida contro il Psg. “ Abbiamo preparato questa sfida con coraggio, loro hanno velocità e palleggio in attacco, dobbiamo saperli affrontare a viso aperto. Chiaro che le assenze di Ederson, Scamacca e Kolasinac ci sono ma i ragazzi sono pronti e giocano vogliosi di fare bene, sono fiducioso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

TS – "Non sono spaventato. Ecco come possiamo battere il Psg"