TS – Non sono spaventato Ecco come possiamo battere il Psg
2025-09-16 20:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: “ Emozionato per la mia prova volta in Champions? Non direi, da parte mia c’è molta concentrazione per preparare bene la partita. Non sono spaventato, semmai curioso di vedere la miglior squadra in Europa, ci siamo preparati bene cercando di fare una grande partita “. Così a Sky Sport, Ivan Juric tecnico dell’ Atalanta, alla vigilia della sfida contro il Psg. “ Abbiamo preparato questa sfida con coraggio, loro hanno velocità e palleggio in attacco, dobbiamo saperli affrontare a viso aperto. Chiaro che le assenze di Ederson, Scamacca e Kolasinac ci sono ma i ragazzi sono pronti e giocano vogliosi di fare bene, sono fiducioso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: sono - spaventato
Lewis Hamilton reagisce a un meme sulla Ferrari: “Per un attimo mi sono spaventato”
"L'impronta 33? Mi sono spaventato". Cosa ha detto l'avvocato di Sempio
Caso Equalize, il verbale di Del Vecchio Jr: ero spaventato e sono stato truffato
Stare arrivando a dire che Kirk si è sparato da solo perché non aveva più l’anello al dito!!!! Ma vi rendete conto di che persone siete diventate? Ma nemmeno un po’ di vergogna? Io sono molto molto spaventato da questa società malata. Ho due figli e sono sp - X Vai su X
Il video. L'esplosione ha spaventato gli abitanti che sono scesi in strada in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook