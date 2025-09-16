Trust Your Body | a Firenze la prima edizione del festival social & wellness

Due giorni dedicati al benessere e al movimento all’insegna dello sport, della musica, della condivisione e della socialità immersi nel verde del Parco delle Cascine. Il 20 e 21 settembre Firenze ospita la prima edizione di Trust Your Body, il festival social & wellness che unisce attività. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: trust - your

È scattato l'allarme a Wildwood Trust, parco faunistico nel Kent nel Sud-Ovest della Gran Bretagna, dopo che due cuccioli di orsi sono fuggiti per una merenda golosa

Dalla foto con Re Carlo ai premi: i coniugi Clooney tornano a Buckingham Palace per celebrare i giovani talenti dei King’s Trust Awards 2025

Il look in bianco di Amal Clooney sul red carpet dei King’s Trust Awards 2025 di Londra. Insieme a Geroge con un abito essenziale e moderno

@trustyourbodyofficial Il 20 e 21 settembre Firenze si accende Arriva il Trust Your Body Festival: sport, musica e divertimento al Parco delle Cascinee ci saremo anche noi!!! In vista della Firenzemarathon sarà organizzata una corsa di 10km che partirà all’int - facebook.com Vai su Facebook

Trust Your Body: a Firenze la prima edizione del festival social & wellness; Trust Your Body: a settembre arriva a Firenze il festival dedicato a sport, benessere e musica; OGGI IN CITTÀ!.

“Trust your body”, il progetto Asp dedicato ai giovani - CATANIA – “Trust your body and follow me – Ascolta il tuo corpo e seguimi” è il progetto dedicato dall’Asp Catania ai giovani dai 14 ai 18 anni, per promuovere la conoscenza dei Consultori Familiari e ... Secondo livesicilia.it

Trust your body, progetto dell’Asp di Palermo e provincia per adolescenti - Uno spazio dedicato agli adolescenti per ricevere informazioni, parlare delle relazioni con gli altri o discutere di ciò che preoccupa, incuriosisce o fa stare male. Da teleoccidente.it