Trump salta la veglia per Charlie Kirk il presidente non è tornato dal suo golf club in New Jersey

Donald Trump non ha partecipato alla grande veglia funebre per Charlie Kirk che si è tenuta domenica al John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts di Washington, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. Alle 18, ora in cui è cominciata la veglia, il presidente si trovava infatti in New Jersey, al Trump National Golf Club di Bedminster, una delle residenze di sua proprietà, dalla quale ha fatto ritorno alla Casa Bianca solo intorno alle 20. Pur avendo saltato la veglia, il presidente avrebbe comunque intenzione di partecipare alla commemorazione ufficiale di Kirk in Arizona il 21 settembre. 🔗 Leggi su Open.online