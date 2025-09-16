Trump salta la veglia per Charlie Kirk il presidente non è tornato dal suo golf club in New Jersey
Donald Trump non ha partecipato alla grande veglia funebre per Charlie Kirk che si è tenuta domenica al John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts di Washington, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. Alle 18, ora in cui è cominciata la veglia, il presidente si trovava infatti in New Jersey, al Trump National Golf Club di Bedminster, una delle residenze di sua proprietà, dalla quale ha fatto ritorno alla Casa Bianca solo intorno alle 20. Pur avendo saltato la veglia, il presidente avrebbe comunque intenzione di partecipare alla commemorazione ufficiale di Kirk in Arizona il 21 settembre. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - salta
Il fedelissimo di Meloni e i dazi di Trump: «Se arrivano al 30% il tavolo salta»
Sean Baker eguaglia il record di Walt Disney. La frase anti-Trump sul palco e gli applausi - facebook.com Vai su Facebook
TASS (TELEGRAM) * ERIC TRUMP: «IL FIGLIO DEL PRESIDENTE USA POSSIEDE 73 MILIONI DI AZIONI “AMERICAN BITCOIN”, IL SALTO DI PREZZO HA PORTATO IL VALORE A 950 MILIONI DI DOLLARI» http://dlvr.it/TMtT0m - X Vai su X
Trump salta la veglia per Charlie Kirk, il presidente non è tornato dal suo golf club in New Jersey; USA, l’assassino di Charlie Kirk è stato arrestato; Trump salta l'hotel per soggiornare nel palazzo reale olandese durante il vertice NATO.
Trump salta la veglia per Charlie Kirk, il presidente non è tornato dal suo golf club in New Jersey - Il presidente Usa parteciperà probabilmente ai funerali in programma domenica 21 settembre L'articolo Trump salta la veglia per Charlie Kirk, il presidente n ... Da msn.com
Charlie Kirk. L'ombrello di Trump salva l'Fbi dalla tempesta - Il presidente dà la notizia in prima persona: fermato il killer di Charlie Kirk. Riporta huffingtonpost.it