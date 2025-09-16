Trump l’Ue e Zelensky si allontanano dalla pace in Ucraina

Il processo negoziale è in una fase di stallo e stanno emergendo orientamenti profondamente differenti tra le parti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump, l’Ue e Zelensky si allontanano dalla pace in Ucraina

In questa notizia si parla di: trump - zelensky

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»

Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Melooni per il sostegno»

Trump: "Putin-Zelensky si odiano, non riescono a parlarsi" #ucraina #russia #guerra #15settembre - X Vai su X

Le mosse delle mogli di Trump, Zelensky ed Erdogan. Lo scambio di corrispondenza per salvaguardare i bambini ucraini e palestinesi che, però, finisce inascoltato - facebook.com Vai su Facebook

Trump su Zelensky: “Il miglior venditore mai incontrato, ma ora non diamo più soldi all’Ucraina”. Poi: “Ho sentito ancora Putin. La guerra finirà” - E intanto Berlino manda un chiaro messaggio a Mosca: "Putin non dovrebbe farsi illusioni sul fatto che il sostegno della Germania ... Si legge su quotidiano.net

Incontro Trump Zelensky, com’è andato e che cosa hanno detto i leader di Usa e Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi alla Casa Bianca, nel tentativo di trovare un punto d’accordo per arrivare alla fine della ... Come scrive tg24.sky.it