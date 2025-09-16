Trump | Ho fatto causa al New York Times per 15 miliardi di dollari

Il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. Il tycoon su Truth definisce il Nyt «uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio "portavoce" del Partito Democratico di Sinistra Radicale». «Il Times - scrive Trump - ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Ho fatto causa al New York Times per 15 miliardi di dollari"

