Trump fa causa al New York Times per diffamazione | vuole un risarcimento da quindici miliardi di dollari

Metropolitanmagazine.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha fatto causa per diffamazione al New York Times, a quattro dei suoi giornalisti e a Penguin Random House, tra le più importanti case editrici al mondo. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto alla testata americana un risarcimento danni dell’ammontare di quindici miliardi di dollari. Motivo dell’azione legale sono alcuni articoli pubblicati dal giornale e dal libro Lucky Loser. Durante l’estate, il tycoon ha denunciato anche il Wall Street Journal, due giornalisti, le società che possiede la testata (la Dow Jones e la News Corp ) e il proprietario Rupert Murdoch. Al centro del contenzioso, un articolo riguardante un biglietto di auguri piuttosto volgare inviato, nel 2003, da Donald Trump a Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

