Trump diffonde il video dell' attacco a una nave di narcos venezuelani | tre morti
Tensione tra Stati Uniti e Venezuela dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth, condividendo anche il video, che su suo ordine "le Forze armate statunitensi hanno condotto un secondo attacco contro cartelli della droga e narcoterroristi" che ha definito "estremamente violenti". "L'operazione ha avuto luogo mentre gli individui si trovavano in acque internazionali trasportando narcotici illegali diretti verso gli Stati Uniti" ha scritto Trump, mostrando il momento in cui una nave venezuelana viene colpita al largo dei Caraibi. Il presidente ha parlato di 3 persone uccise; nel primo attacco, il 3 settembre scorso, Trump aveva detto che 11 persone erano state uccise su un'altra imbarcazione presumibilmente usata da trafficanti, sollevando preoccupazioni sul fatto che Washington avesse violato il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: trump - diffonde
Epstein al matrimonio tra Trump e Marla Maples nel ’93: la Cnn diffonde le foto
A luglio l’occupazione Usa aumenta meno del previsto. E Trump licenzia la commissaria dell’agenzia che diffonde i dati
A luglio l’occupazione Usa aumenta meno del previsto. E Trump licenzia la capa dell’ufficio che diffonde i dati
La Voce. Crystal Castles · Transgender. Caccia al killer di Charlie Kirk L’FBI diffonde video della fuga, offerta ricompensa di 100mila dollari La caccia al presunto assassino di Charlie Kirk, 31 anni, attivista conservatore e alleato di Donald Trump, continua. - facebook.com Vai su Facebook
#StatiUniti Omicidio #CharlieKirk. L’Fbi diffonde foto del presunto killer e un video che lo ritrae in fuga. Appello ai cittadini a collaborare. #Trump chiede di non reagire con violenza all’assassinio di Kirk. - X Vai su X
Venezuela, Trump diffonde nuovo video: Affondata nave di narcos; Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk; Omicidio Kirk, preso un 22enne: ha confessato. Trump: “Spero nella pena di morte”.
Il nuovo video diffuso da Trump: “Colpita nave di narcos venezuelani” - Accuse reciproche tra Washington e Caracas, polemiche legali e politiche ... Scrive msn.com
Trump pubblica video affondamento imbarcazione piena di droga, il Venezuela smentisce: “Fake, generato da IA” - Il presidente Donald Trump ha reso noto un intervento militare statunitense contro un’imbarcazione venezuelana accusata di trasportare droga. Segnala thesocialpost.it