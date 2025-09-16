Trump colpisce l’India ma fa il gioco dell’Europa Report Ecipe

L’India è un gigante da 1,4 miliardi di cittadini e un Pil in costante ascesa, che il prossimo anno anno, calcoli di Fitch, dovrebbe aumentare del 6,6%. Quasi due punti percentuali in più della Cina, tanto per farsi un’idea. Eppure, i dazi di Donald Trump hanno colpito anche lì. La questione è geopolitica, anche. Nuova Delhi si è, improvvisamente e velocemente, riavvicinata a Pechino, dopo anni di gelo e indifferenza, allargando la compagnia già composta da Dragone e Russia. Eppure, tutto questo, può essere un’opportunità commerciale per l’Europa, che già in questi ultimi mesi ha costruito ponti con il Paese degli elefanti. 🔗 Leggi su Formiche.net

