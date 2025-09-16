Trump arriva nel Regno Unito e re Carlo srotola il tappeto rosso

(Adnkronos) – Un re che riceve un altro re. Non c'è dubbio che il tappeto rosso che Carlo III, il principe William e oltre 1.500 soldati stenderanno domani per accogliere al castello di Windsor Donald Trump, in arrivo stasera nel Regno Unito, non è la fastosa formalità che si riserva a qualsiasi capo di governo. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

