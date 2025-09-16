Trump a Londra con Melania per la sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna | Incontrerà Re Carlo III e il premier Starmer
Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas
Dazi, Weber “Trump non ci tratti come il Canada e Londra”
Dazi, l’Ue non riceverà la lettera di Trump: scadenza posticipata al 1° agosto. Il Financial Times: «Londra otterrà condizioni migliori dagli Usa»
Trump atterra a Londra, al via la visita di Stato bis in Gb
La visita di Trump a Londra, tra accordi, fanfare e ostilità. Il presidente americano arriva nella capitale inglese, la città della sinistra al governo che i trumpiani vorrebbero rovesciare. Musk incita la folla e Farage sogna Downing Street . Di Paola Peduzzi - facebook.com Vai su Facebook
