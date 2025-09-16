Truffe sempre più evolute e vittime spesso giovani | la diffidenza è sempre l' arma migliore
La parola d’ordine nel contrasto a ogni truffa è: diffidenza, sana, ma diffidenza che resta la miglior difesa nei confronti dei malviventi che diventano ogni giorno più abili anche nell’uso della tecnologia di cui non si può più fare a meno. E se fino a poco tempo fa questi raggiri, di fatto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: truffe - evolute
“La chiamiamo dalla sua banca: c’è un accesso sospetto al suo conto”? ? Sembrano telefonate serie, con toni urgenti e informazioni precise su di te. Ma sono truffe.? L’obiettivo? Indurti a condividere codici OTP, PIN, credenziali o a installare app per "p - facebook.com Vai su Facebook
Truffe prestiti, quasi 900mila italiani vittime di frodi. Ecco come difendersi - it dall’istituto di ricerca mUp Research ha messo in luce che nel 2024 sono stati 894. Come scrive tg24.sky.it
Truffe prestiti/ Quasi 900.000 vittime: ecco i modi più comuni - L'allarme è stato lanciato da mUp Research, che ha evidenziato i canali più utilizzati per la frode. Riporta ilsussidiario.net