Truffe bancarie e non solo.chi è a rischio?. Negli ultimi anni le truffe bancarie e online sono diventate sempre più sofisticate. I criminali informatici utilizzano tecniche ingegnose per rubare dati sensibili, svuotare conti correnti o estorcere denaro. Conoscere i principali rischi e le strategie di difesa è il primo passo per proteggere il proprio denaro e la propria identità digitale. Oltre due milioni di italiani vittime di truffe sui conti correnti. Come già rilevato dall’Istat sono in aumento le truffe bancarie. I numeri sono da capogiro e lo rileva anche un’ultima indagine commissionata da Facile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Truffe bancarie e non solo…chi è a rischio ?