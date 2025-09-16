Truffato dal broker assicurativo e finito sotto processo | il giudice lo assolve
Subisce una truffa ma finisce sotto processo per sostituzione di persona. E’ una vicenda kafkiana quella che vede protagonista un 31enne di San Prisco, incensurato, che si è conclusa con l’assoluzione pronunciata dal giudice Alfano Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Secondo l’accusa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: truffato - broker
Truffato dal broker assicurativo e finito sotto processo: il giudice lo assolve; Nuoro, il truffatore arrestato non era un intermediario assicurativo; Scoperta la truffa delle 270 false auto storiche ai danni di un’agenzia assicurativa.
Smascherata dai carabinieri la “truffa del broker assicurativo”, denunciato un 52enne straniero - Una pratica che sembra ormai vecchia quanto l’inganno: un’allettante proposta di una polizza assicurativa ad un prezzo assolutamente ... Da vocedimantova.it
Vietri, truffato dal finto broker: paga una polizza che non esiste, 47enne a processo - Paga e acquista una polizza online, credendo di averla ottenuta a prezzi vantaggiosi. Si legge su ilmattino.it