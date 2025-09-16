Trovati dopo 2 anni i motori marini rubati a Muggia dove sono stati rintracciati

Notizie.virgilio.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque motori marini rubati sono stati recuperati dalla Polizia a Muggia. Indagini in corso per individuare i responsabili del furto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

trovati dopo 2 anni i motori marini rubati a muggia dove sono stati rintracciati

© Notizie.virgilio.it - Trovati dopo 2 anni i motori marini rubati a Muggia, dove sono stati rintracciati

In questa notizia si parla di: trovati - dopo

Due fratelli trovati morti in casa, la scoperta dopo il ritrovamento dei corpi

Clara: “Adesso sono single. Fedez mi ha scritto su Instagram dopo Sanremo 2025, ci siamo trovati”

Due minorenni bloccati sulla minicar dopo un inseguimento: trovati con la droga

Galbiate, trovato morto in casa dopo tre anni: indagato il fratello; Bimbo di 2 anni trovato in fondo alla piscina da mamma e papà a Lazise: è gravissimo; Dramma della solitudine a Ragusa, 85enne trovato morto in casa dopo 15 giorni.

Nave della droga dopo 2 anni lascia porto di Termini Imerese - Ha trasportato uno dei più grossi carichi di cocaina mai sequestrato in Sicilia, circa 5 tonnellate. Secondo ansa.it

Tunisia:dopo 2 anni prime immagini Ben Ali da esilio saudita - A distanza di più di due anni dalle ultime ufficiali, giungono nuove immagini di Zine el Abidine Ben Ali, l'ex dittatore tunisino, in esilio in Arabia Saudita dal 14 ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trovati Dopo 2 Anni