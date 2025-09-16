Troppe lacrime per Kirk parlava male delle donne nere | chi è Karen Attiah l’editorialista licenziata dal Washington Post
Karen Attiah, editorialista del Washington post, è stata licenziata per i suoi commenti social “alla Odifreddi” dopo la morte di Charlie Kirk. La giornalista americana aveva preso criticato l’ondata di dolore e solidarietà per l’attivista conservatore ucciso la scorsa settimana durante un’apparizione in un campus universitario nello Utah. “Nessuna commozione, è roba tra maschi bianchi”. Attiah ha detto di aver adempiuto al suo dovere giornalistico condannando la violenza, sebbene la vittima fosse un uomo che parlava male delle donne nere. “Le donne nere non hanno la potenza di elaborazione del cervello per essere prese sul serio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
