Trono lampo per rosario guglielmi l’ex lo smaschera in diretta

l’improvvisa uscita di Rosario Guglielmi da uomini e donne: i dettagli della vicenda. Un episodio inaspettato ha interrotto bruscamente l’ingresso di Rosario Guglielmi nel programma Uomini e Donne, portando alla sua immediata esclusione prima ancora di iniziare ufficialmente il percorso come tronista. La vicenda si è sviluppata attorno a una rivelazione riguardante il suo passato sentimentale, che ha avuto ripercussioni immediate sulla sua partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi. il motivo dell’eliminazione precoce. Durante le registrazioni, la redazione ha ricevuto una segnalazione proveniente da Lucia Ilardo, ex compagna di Rosario e protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Trono lampo per rosario guglielmi, l’ex lo smaschera in diretta

