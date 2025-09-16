Prato, 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre a Prato torna a colorare le strade di Grignano uno degli appuntamenti più sentiti dal podismo pratese: il Trofeo Misericordia di Grignano, giunto quest’anno alla sua 32ª edizione. La manifestazione, organizzata con passione e cura dall’Associazione Dilettantistica Misericordia di Grignano, vedrà il via domenica 21 settembre alle ore 9.00, con partenza e arrivo presso la Parrocchia di San Pietro. La corsa, che in passato rappresentava l’ultimo appuntamento serale del calendario podistico pratese, cambia veste e si propone ora in una nuova e accattivante formula mattutina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Misericordia di Grignano, 32esima edizione della corsa