Trofeo Misericordia di Grignano 32esima edizione della corsa

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre a Prato torna a colorare le strade di Grignano uno degli appuntamenti più sentiti dal podismo pratese: il Trofeo Misericordia di Grignano, giunto quest’anno alla sua 32ª edizione. La manifestazione, organizzata con passione e cura dall’Associazione Dilettantistica Misericordia di Grignano, vedrà il via domenica 21 settembre alle ore 9.00, con partenza e arrivo presso la Parrocchia di San Pietro. La corsa, che in passato rappresentava l’ultimo appuntamento serale del calendario podistico pratese, cambia veste e si propone ora in una nuova e accattivante formula mattutina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

trofeo misericordia di grignano 32esima edizione della corsa

© Lanazione.it - Trofeo Misericordia di Grignano, 32esima edizione della corsa

In questa notizia si parla di: trofeo - misericordia

Calenzano, il trofeo Misericordia: foto e classifica

Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino, ecco l’undicesima edizione

Trofeo Misericordia, le foto della corsa di Sesto Fiorentino

Trofeo Misericordia di Grignano, 32esima edizione della corsa.

trofeo misericordia grignano 32esimaTrofeo Misericordia di Grignano, 32esima edizione della corsa - Prato, 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre a Prato torna a colorare le strade di Grignano uno degli appuntamenti più sentiti dal podismo pratese: il Trofeo Misericordia di Grignano, giunto quest ... Da msn.com

Grignano ricorda Massimo Carlesi. Misericordia, ecco i nuovi locali - E’ stata partecipata e commossa la festa per l’inaugurazione dei nuovi locali della Misericordia di Grignano, intitolati ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Trofeo Misericordia Grignano 32esima