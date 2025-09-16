Trivellata per errore una galleria tra Cadorna e Malpensa Ritardi e disagi | dimezzati i treni da e per l’aeroporto

Sembra più grave del previsto il danneggiamento della galleria ferroviaria sotto l’autostrada Milano-Varese. Resterà parzialmente chiusa anche oggi, e forse per giorni, la tratta tra Castellanza e Rescaldina, che collega la stazione di Milano Cadorna a Malpensa. Ieri, 15 settembre, alcuni blocchi di cemento erano precipitati dal sui binari causando disagi e ritardi. In una nota di Ferrovienord si legge che «nel corso dei lavori autostradali, sono state effettuate attività di trivellazione che hanno forato i conci della sottostante galleria». Disagi al Malpensa Express. A causa dei danni sono state cancellate alcune corse, nello specifico quelle del minuto 57 verso Malpensa e quelle del minuto 50 verso Cadorna. 🔗 Leggi su Open.online

