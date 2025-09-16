Triestina penalizzata di altri 13 punti per le violazioni amministrative | ora sono -20 in classifica

16 set 2025

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una stangata tremenda alla Triestina: il club alabardato sprofonda con un totale di -20 in classifica e il futuro è un’incognita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

triestina - penalizzata

