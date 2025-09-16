Tributo della tv italiana a Robert Redford | come cambia la programmazione
Il cinema e la televisione italiana rendono omaggio a Robert Redford, scomparso all’età di 89 anni, celebrando l’eredità di un uomo che ha segnato profondamente la storia del grande schermo. Attore, regista, produttore e attivista, Redford ha attraversato oltre mezzo secolo di cinema con eleganza, profondità e un impegno civile raro, diventando non solo una star hollywoodiana, ma un simbolo culturale. Vincitore dell’Oscar e fondatore del Sundance Film Festival, Redford ha incarnato un'idea di cinema che unisce spettacolo e riflessione, con personaggi indimenticabili e storie che hanno ispirato intere generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Robert Redford: Sky, Rai, La7D e Iris cambiano la programmazione per ricordare l'attore appena scomparso