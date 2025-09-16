Tribunali a rischio paralisi | 12mila precari senza contratto dal 2026
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una scadenza che mette in allarme la giustizia italiana. Dal 30 giugno 2026 i tribunali italiani rischiano un vero e proprio collasso. In quella data scadranno i contratti dei 12mila lavoratori assunti con fondi Pnrr nel 2022, figure che hanno permesso di velocizzare i procedimenti e avviare la digitalizzazione degli uffici giudiziari. La Fp Cgil avverte: senza di loro, il sistema giudiziario potrebbe andare incontro a “conseguenze inimmaginabili”. L’impatto sulle sezioni più delicate. Molti di questi lavoratori operano in settori cruciali come la prima sezione penale del tribunale di Roma, specializzata nella tutela dei soggetti fragili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Migliaia di lavoratori dei Tribunali a rischio: "Caos in arrivo, processi verso il blocco totale"
