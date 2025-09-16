Trevisani | L’Inter avrebbe dovuto acquistare Donnarumma altro che Lookman e Koné Ora con Martinez titolare…

Internews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sull’inizio di stagione dell’Inter con la sconfitta contro la Juve. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio del momento dell’ Inter dopo la sconfitta contro la Juve. CALCIOMERCATO INTER – Un’altra cosa di questa lunga estate calda: 45 milioni per Lookman, 45 milioni per Kone, 45 milioni per Gigio Donnarumma. Questo era l’acquisto da fare. E costava meno di 45 quindi diciamo che il primo anno di ingaggio andava col costo del cartellino. Poi dovevi pagargli l’ingaggio, però sistemavi per i prossimi dieci anni un portiere e un problema che adesso invece evidentemente ti porterai dietro. 🔗 Leggi su Internews24.com

trevisani l8217inter avrebbe dovuto acquistare donnarumma altro che lookman e kon233 ora con martinez titolare8230

© Internews24.com - Trevisani: «L’Inter avrebbe dovuto acquistare Donnarumma, altro che Lookman e Koné. Ora con Martinez titolare…»

In questa notizia si parla di: trevisani - inter

Trevisani si sbilancia: «Lookman serve tanto all’Inter e penso che alla fine arriverà. Secondo me quella cifra può bastare»

Trevisani ottimista: «Lookman andrà all’Inter! Serve tanto»

Lookman-Inter, Trevisani: “Arriverà per poco meno di 50 milioni: elementi come lui assenti in rosa”

Cerca Video su questo argomento: Trevisani L8217inter Avrebbe Dovuto