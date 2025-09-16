Trevisani | L’Inter avrebbe dovuto acquistare Donnarumma altro che Lookman e Koné Ora con Martinez titolare…
Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sull’inizio di stagione dell’Inter con la sconfitta contro la Juve. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio del momento dell’ Inter dopo la sconfitta contro la Juve. CALCIOMERCATO INTER – Un’altra cosa di questa lunga estate calda: 45 milioni per Lookman, 45 milioni per Kone, 45 milioni per Gigio Donnarumma. Questo era l’acquisto da fare. E costava meno di 45 quindi diciamo che il primo anno di ingaggio andava col costo del cartellino. Poi dovevi pagargli l’ingaggio, però sistemavi per i prossimi dieci anni un portiere e un problema che adesso invece evidentemente ti porterai dietro. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: trevisani - inter
Trevisani si sbilancia: «Lookman serve tanto all’Inter e penso che alla fine arriverà. Secondo me quella cifra può bastare»
Trevisani ottimista: «Lookman andrà all’Inter! Serve tanto»
Lookman-Inter, Trevisani: “Arriverà per poco meno di 50 milioni: elementi come lui assenti in rosa”
#Trevisani: "#Inter, né #Lookman né #Koné: con quel budget l'Inter doveva acquistare #Donnarumma. Ora #Martinez titolare" - X Vai su X
"Scudetto Juve? Non lasciamoci trascinare dall'entusiasmo, poteva finire 3-3 la partita contro l'Inter. Hanno giocato meglio i nerazzurri" Cosa ne pensate delle parole di Trevisani? - facebook.com Vai su Facebook