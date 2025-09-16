Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sull’inizio di stagione dell’Inter con la sconfitta contro la Juve. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio del momento dell’ Inter dopo la sconfitta contro la Juve. CALCIOMERCATO INTER – Un’altra cosa di questa lunga estate calda: 45 milioni per Lookman, 45 milioni per Kone, 45 milioni per Gigio Donnarumma. Questo era l’acquisto da fare. E costava meno di 45 quindi diciamo che il primo anno di ingaggio andava col costo del cartellino. Poi dovevi pagargli l’ingaggio, però sistemavi per i prossimi dieci anni un portiere e un problema che adesso invece evidentemente ti porterai dietro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani: «L’Inter avrebbe dovuto acquistare Donnarumma, altro che Lookman e Koné. Ora con Martinez titolare…»