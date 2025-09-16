Tremendo schianto sulla Statale Adriatica in cinque intrappolati nell' auto | due feriti molto gravi

Due feriti molto gravi, code chilometriche, un'auto 'accartocciata' e un camion ribaltato: è il bilancio pesante dell'incidente accaduto in mattinata, lungo la Statale Adriatica. Lo schianto tra un'auto e un camion è avvenuto alle 11:40 in direzione Rimini, nel tratto tra Gatteo Mare e Savignano.

Il grave incidente sulla Statale Adriatica, i feriti estratti dalle lamiere dopo il tremendo schianto - Grave incidente nella mattinata di martedì, poco prima di mezzogiorno uno scontro tra un'auto e un camion sulla Statale Adriatica dove si sono formate code chilometriche, nella zona tra Gatteo Mare e ...

