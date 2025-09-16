Trekking notturno nella foresta – frà diavolo

Venerdì 19 settembre – ore 20:15Trekking Notturno nella Foresta – Frà DiavoloUn’escursione serale tra i suoni e i profumi della Foresta di Mercadante, uno degli angoli verdi più affascinanti dell'Alta Murgia. Un’esperienza sensoriale diversa dal solito, per riscoprire la natura con occhi nuovi. o. 🔗 Leggi su Baritoday.it

