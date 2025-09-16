Tree-Care prevedere la caduta di alberi prima di eventi meteorologici estremi

Un team interdisciplinare di ricercatori dell’ Università dell’Oklahoma  ha ricevuto un finanziamento di 1,2 milioni di dollari dalla  National Science Foundation  per trasformare il modo in cui le comunità anticipano e mitigano i rischi di caduta degli alberi durante eventi meteorologici estremi. Guidato da  Aikaterini Kyprioti,  professore associato presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Scienze Ambientali, il progetto integrerà tecnologie avanzate con le conoscenze locali per sviluppare soluzioni che avvantaggiano direttamente le persone e le loro comunità. L’innovazione del progetto risiede nel suo framework di valutazione del  rischio scalabile e basato sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

