Tree-Care, prevedere la caduta di alberi prima di eventi meteorologici estremi.

Un team interdisciplinare di ricercatori dell’ Università dell’Oklahoma ha ricevuto un finanziamento di 1,2 milioni di dollari dalla National Science Foundation per trasformare il modo in cui le comunità anticipano e mitigano i rischi di caduta degli alberi durante eventi meteorologici estremi. Guidato da Aikaterini Kyprioti, professore associato presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Scienze Ambientali, il progetto integrerà tecnologie avanzate con le conoscenze locali per sviluppare soluzioni che avvantaggiano direttamente le persone e le loro comunità. L’innovazione del progetto risiede nel suo framework di valutazione del rischio scalabile e basato sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it