Tre coppie quattro storie finite e un nuovo inizio

È passato appena un mese e mezzo dalla fine di Temptation Island. Ma ieri sera è tornato nella prima serata su Canale 5 con lo speciale Temptation Island e poi. e poi. E con un Filippo Bisciglia ancora alle prese con le tensioni dei protagonisti. Perché il viaggio nei sentimenti è finito, ma i drammi no. E le emozioni nemmeno: da ieri, infatti, Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Temptation Island 2025: coppie, tentatrici e tentatori X Leggi anche › Tutti pazzi per “Temptation Island 2025” con ascolti al top. Ma Roberta Bruzzone lancia l’allarme sociale Temptation Island e poi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tre coppie, quattro storie finite e un nuovo inizio

Due cuori e una capanna è il titolo dell'esposizione fotografica di Daniele Ratti, architetto prestato alla fotografia che, per quattro anni ha cercato, visitato e fotografato dimore speciali di coppie importanti. 42 immagini alle Gallerie d'Italia di Napoli per un viaggio che fonde l'amore e l'architettura, l'intimità e il paesaggio.

Beach volley, i sorteggi dell’Europeo di Dusseldorf: gironi complicati per le quattro coppie azzurre

Ferrovia Genova-Casella: quattro coppie di treni in servizio tutti i weekend estivi

Quattro coppie si mettono in gioco su un’isola tentatrice L’isola delle coppie, stasera su #La5! - facebook.com Vai su Facebook

Le quattro coppie che scenderanno in campo questa notte per alzare il trofeo del doppio misto dello US Open, chi sarà il campione? Le semifinali e la finale del doppio misto dello US Open LIVE in chiaro su SuperTennis - X Vai su X

Le pagelle di “Temptation Island e poi… e poi…”: Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di “Uomini e Donne”; Matrimonio a prima vista 2025: Roberta-Dario, Matteo-Melissa e Roberta M-Luca, chi sono le coppie (e la nuova psicologa); Serie tv turche: le 4 storie d’amore più belle.

Pagelle "Temptation Island e poi...e poi...": l ping pong di Valerio (3), l'estate hard di Lucia (4), Rosario incoronato (7) - Tre coppie, tre storie diverse, zero relazioni sopravvissuti a Temptation Island. Riporta msn.com