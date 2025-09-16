"Ho girato e vissuto per tre anni all’orizzonte del Vesuvio, cercando le tracce della Storia, lo scavo del tempo, cio` che resta della vita di ogni giorno". Gianfranco Rosi (foto) è uno di quei registi che si prendono tutto il tempo necessario per girare un film e il titolo dell’ultimo lavoro ’Sotto le nuvole’ deve essergli venuto proprio durante questa lunghissima osservazione "sulle falde del Vesuvio, laddove pochi metri separano la vita antica e l’oggi". Perché la sfida del racconto è "assecondare l’inquadratura, mentre le storie prendono vita. Il tempo del film è la fiducia in quell’incontro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre anni all’ombra del Vesuvio. Gianfranco Rosi racconta il suo lavoro ’Sotto le nuvole’