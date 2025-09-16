Traversara un anno dopo l’alluvione La comunità si ritrova per ricordare la tragedia | Tanto deve essere ancora fatto

Si intitola “19 settembre. un anno dopo” l’iniziativa in programma venerdì 19 settembre a Traversara a un anno dai tragici eventi che colpirono il territorio della frazione, e non soltanto, durante l’alluvione 2024. L’evento è promosso dal Consiglio di zona di Traversara assieme ai Consigli di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: traversara - anno

Il Piccolo Faenza. . TRAVERSARA 2024-25: L'ALLUVIONE UN ANNO DOPO La storia della "Madonna del fiume" e l'invito alla Giornata del Creato del 12 settembre La voce dei parrocchiani - facebook.com Vai su Facebook

Traversara un anno dopo l’alluvione: iniziativa comunitaria il 19 settembre - un anno dopo” l’iniziativa in programma venerdì 19 settembre a Traversara a un anno dai tragici eventi che colpirono il territorio della frazione, e non soltanto, durante l’ ... Come scrive ravennawebtv.it

Alluvione, Traversara un anno dopo: le famiglie ancora lontano da casa ma ora c’è la commissione tecnica straordinaria - «A un anno dall’alluvione e dalla rottura dell’argine del Fiume Lamone che ha sconvolto la Frazione di Traversara, abbattendo e ... Segnala corriereromagna.it