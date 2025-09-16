Trasporti | porto Horgos gestiti +7.000 viaggi treni merci Cina-Europa in 2025

Il porto di Horgos, un importante snodo ferroviario nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, ha gestito oltre 7.000 viaggi di treni merci Cina-Europa (Asia centrale) dall’inizio di quest’anno, secondo quanto riportato oggi da fonti ferroviarie. Il porto ferroviario gestisce viaggi di treni merci lungo 90 rotte operative che collegano 46 citta’ e regioni in 18 Paesi, come dichiarato da un membro dello staff della China Railway Urumqi Group Co., Ltd. I carichi trasportati lungo queste rotte comprendono oltre 200 categorie, quali ricambi auto, prodotti elettrici ed elettronici, materiali edili, acciaio, prodotti culturali e sportivi e beni di prima necessita’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

