Trasimeno l' incubo dei commercianti | Turisti ci sono ma non spendono più

La stagione che si sta concludendo sta facendo registrare un calo degli incassi compreso tra il 20% e il 30% per il settore del commercio e della ristorazione dell’area del lago Trasimeno, seppure di fronte a un dato positivo delle presenze turistiche. Un dato che testimonia, se confermato, la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it