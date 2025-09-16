Trasformata La nuova Sophie Codegoni dopo Basciano | Perché ha cambiato tutto

Negli ultimi anni Sophie Codegoni è stata uno dei nomi più ricorrenti del gossip italiano. La sua ascesa è partita dai pomeriggi televisivi di Uomini e Donne, dove si fece conoscere come tronista, passando per i reality show e approdando poi a una carriera da influencer di primo piano. Una vita costruita tra passerelle, copertine e storie social che l’hanno resa un volto noto, spesso al centro di critiche per l’eccessivo ricorso ai ritocchi estetici e per un’immagine patinata che sembrava studiata a tavolino. Oggi, però, il volto che si affaccia sui social e sui red carpet appare diverso: meno costruito, più naturale, più vicino alla quotidianità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it