Tragico incidente sul lavoro in una ditta del Fornacino di Leini morto un operaio
Un operaio è morto in un incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 settembre 2025, in una ditta di autodemolizioni di via Meucci, nella zona industriale del Fornacino di Leini. Sarebbe stata schiacciata da un camion in manovra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di.
Operaio muore in un incidente sul lavoro a Torino: «È stato schiacciato da un camion» - Un operaio è morto nella tarda mattinata di martedì 16 settembre 2025 a Leini, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro.