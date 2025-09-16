Tragico incidente stradale in Tanzania con cinque morti | tra le vittime anche suor Nerina

Sono morte in Tanzania in un incidente stradale, mentre erano in missione a Mwanza, la superiora generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Lilian Gladson Kapongo, suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, suor Damaris Matheka. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: tragico - incidente

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Tragico incidente a Catania: 18enne ferita ad un occhio da un colpo partito dall’arma del fidanzato

ADDIO A STEFANO SPITALERI, VITTIMA DI UN TRAGICO INCIDENTE A BELPASSO Belpasso ha vissuto oggi uno dei suoi pomeriggi più dolorosi. Nella Chiesa Madre, si sono tenuti i funerali di Stefano Spitaleri, il giovane di 16 anni deceduto sabato scorso - facebook.com Vai su Facebook

? Tragico incidente in Sardegna, turista milanese investita e uccisa da un’auto http://dlvr.it/TN3zNR #Sardegna #Incidente #TuristaMorta #Milano #Tragedia - X Vai su X

Tragico incidente stradale in Tanzania con cinque morti: tra le vittime anche suor Nerina; Tragico incidente in Africa, la missionaria Suor Nerina di Castellammare morta in Tanzania; Castellammare. Incidente in Tanzania: 5 morti, c’è anche una suora stabiese.

Tragico incidente stradale in Tanzania, tra le cinque suore morte c'è anche suor Nerina - Sono morte in Tanzania in un incidente stradale, mentre erano in missione a Mwanza, la superiora generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Lilian Gladson Kapongo, ... Come scrive napolitoday.it

Tre suore morte in Tanzania in seguito a un incidente stradale, una è grave in ospedale: cordoglio e preoccupazione a Ispica - Ieri sera è arrivata al vescovo di Noto Salvatore Rumeo la triste notizia della tragica morte, a causa di un incidente stradale in Tanzania, di suor Lilian Gladson Kapongo, superiora Generale delle Ca ... Segnala lasicilia.it