Tragico incidente in Tanzania morte quattro suore carmelitane | tra loro l' italiana Maria Nerina De Simone

Grave incidente in Tanzania: hanno perso la vita quattro suore missionarie tra le quali una italiana. Ieri sera, presso la missione di Mwanza, hanno perso la vita la superiora generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Lilian Gladson Kapongo, insieme a suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, suor Damaris Matheka, consigliera provinciale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

