Tragico incidente in Africa la missionaria Suor Nerina di Castellammare morta in Tanzania
Suor Nerina della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù è rimasta vittima di un incidente in Tanzania. È deceduta assieme ad altre 3 consorelle. Lutto a Castellammare di Stabia e nella Congregazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragico incidente in Africa, la missionaria Suor Nerina di Castellammare morta in Tanzania; Incidente in Tanzania, suor Nerina muore assieme a 3 consorelle; Frontale con un bus, muore in Africa padre Matteo Pettinari. Il fratello: «Al fianco dei più deboli».
Incidente in Tanzania, suor Nerina muore assieme a 3 consorelle - Tragico incidente in Tanzania, perde la vita Suor Nerina della comunità delle Carmelitane. Riporta msn.com
Incidente in Tanzania, morte 4 carmelitane di Santa Marinella e l’autista - Lo scrive l’agenzia Sir, il cordoglio del sindaco Tidei Nella giornata di ieri, in Tanzania, presso la missione di Mwanza, hanno tragicamente perso la vita la superiora generale delle Carmelitane miss ... terzobinario.it scrive