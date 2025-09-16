Tragedia sulle strade tanzane | suore Carmelitane decimate in un incidente mortale Italia in lutto
Suor Nerina De Simone Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità religiosa internazionale, mietendo vittime tra le suore carmelitane missionarie in Tanzania. Tra le perdite, spicca suor Nerina De Simone, italiana di origine campana, insieme alla superiora generale Lilian Kapongo e altre consorelle tanzane. L’autista del veicolo non è sopravvissuto. Il dramma si è consumato mentre il gruppo rientrava verso la sede italiana della congregazione, a Santa Marinella, vicino Roma. Le suore stavano concludendo un periodo di attività missionarie in Africa orientale, quando il mezzo su cui viaggiavano si è schiantato in circostanze ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: tragedia - strade
Tragedia sulle strade umbre: auto contro furgone. Muore una donna
Tragedia lungo le strade abruzzesi: perde il controllo della moto e muore
Muore dopo essere finito fuori strada con la moto, ennesima tragedia sulle strade abruzzesi
#AGGIORNAMENTO #Mondovì #incidentestradale Ennesima tragedia sulle strade cuneesi, la giovane vittima dell'incidente a Breolungi era di Rocca de' Comune di Rocca de' Baldi - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in Tanzania: morte 4 Suore Carmelitane Missionarie; Tragedia nella Chiesa Suor Nerina morta in un tragico incidente Coinvolte altre tre suore; Castellammare - Tragedia in Tanzania: muore in un incidente Suor Maria Nerina De Simone.
Tragedia in Tanzania: morte 4 Suore Carmelitane Missionarie - Incidente in Tanzania: morte 4 Carmelitane Missionarie fondate da Madre Crocifissa Curcio. Secondo ragusah24.it