Tragedia sulle strade tanzane | suore Carmelitane decimate in un incidente mortale Italia in lutto

Suor Nerina De Simone Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità religiosa internazionale, mietendo vittime tra le suore carmelitane missionarie in Tanzania. Tra le perdite, spicca suor Nerina De Simone, italiana di origine campana, insieme alla superiora generale Lilian Kapongo e altre consorelle tanzane. L’autista del veicolo non è sopravvissuto. Il dramma si è consumato mentre il gruppo rientrava verso la sede italiana della congregazione, a Santa Marinella, vicino Roma. Le suore stavano concludendo un periodo di attività missionarie in Africa orientale, quando il mezzo su cui viaggiavano si è schiantato in circostanze ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

