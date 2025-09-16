Tragedia sul lavoro in Canton Ticino | operaio 48enne muore intrappolato dopo l’urto con l’escavatore

16 set 2025

Oggi poco dopo le 4 del mattino in via Centovalli a Palagnedra (Canton Ticino), nei pressi della stazione ferroviaria, si è verificato un grave incidente sul lavoro dove è morto un uomo di 48 anni.L'operaio italiano e residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, stava eseguendo lavori alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: tragedia - lavoro

