Tragedia sul lavoro in Canton Ticino | operaio 48enne muore intrappolato dopo l’urto con l’escavatore

Oggi poco dopo le 4 del mattino in via Centovalli a Palagnedra (Canton Ticino), nei pressi della stazione ferroviaria, si è verificato un grave incidente sul lavoro dove è morto un uomo di 48 anni.L'operaio italiano e residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, stava eseguendo lavori alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it