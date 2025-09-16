Tragedia sul lavoro in Canton Ticino | operaio 48enne muore intrappolato dopo l’urto con l’escavatore
Oggi poco dopo le 4 del mattino in via Centovalli a Palagnedra (Canton Ticino), nei pressi della stazione ferroviaria, si è verificato un grave incidente sul lavoro dove è morto un uomo di 48 anni.L'operaio italiano e residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, stava eseguendo lavori alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: tragedia - lavoro
Ennesima tragedia sul posto di lavoro: operaio muore per un malore mentre lavora sulla ferrovia
Roma, tragedia sul lavoro a Ponte Lungo: muore operaio 61enne
Nella pausa dal lavoro si toglie la vita a 35 anni: tragedia in Irpinia
Tragedia sul lavoro a San Giuliano Milanese: operaio 36enne precipita dal tetto di un capannone e perde la vita San Giuliano Milanese, tragedia sul lavoro: operaio 36enne precipita dal tetto durante montaggio pannelli solari. Indagini sulla sicurezza. #notiz - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sul lavoro. Operaio di 36 anni precipita dal tetto di un capannone e muore https://lecconotizie.com/fuori-provincia/tragedia-sul-lavoro-operaio-di-36-anni-precipita-dal-tetto-di-un-capannone-e-muore/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Tragedia sul lavoro in Canton Ticino: operaio 48enne muore intrappolato dopo l’urto con l’escavatore; Si chiamava Renzo Rao la vittima della tragedia sul lavoro in Canton Ticino; È Renzo Rao l’operaio di 48 anni del Verbano morto in un cantiere nelle Centovalli.
Tragedia sul lavoro in Canton Ticino: muore operaio 48enne di Verbania - Ossola, molti dei quali conoscevano la vittima o lavoravano con lui (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it scrive
Tragedia sul lavoro: operaio piemontese muore intrappolato in escavatore - Operaio perde la vita a Palagnedra, intrappolato da un escavatore: visibilità ridotta, ostacoli non segnalati e procedure al centro delle indagini ... Segnala giornalelavoce.it