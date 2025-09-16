Tragedia su lavoro a San Giuliano Milanese | operaio precipita dal tetto di un capannone
Ennesima morte bianca, questa volta nello stabilimento dell’azienda Fer.Ol.Met. La vittma era un dipendente di una ditta esterna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ancora una tragedia sul lavoro, morto un operaio a Leinì
Precipita dal tetto di un capannone a San Giuliano Milanese: operaio muore a 36 anni - Tragedia in un’azienda di via della Pace: l’uomo stava montando pannelli solari quando la copertura ha ceduto. msn.com scrive
Tragedia sul lavoro a San Giuliano Milanese, operaio precipita dal tetto e muore - La vittima, 36 anni, stava montando alcuni pannelli solari quando è caduto. Lo riporta varesenews.it