Tragedia nella Chiesa Suor Nerina morta in un tragico incidente Coinvolte altre tre suore
Una profonda tristezza avvolge la comunità di Castellammare di Stabia e la famiglia religiosa delle Suore Carmelitane a seguito di un tragico incidente avvenuto in Tanzania. Suor Maria Nerina De Simone, figura stimata e devota, ha perso la vita in un incidente stradale che ha mietuto altre quattro vittime, gettando nello sconforto quanti la conoscevano e amavano. La notizia della sua scomparsa ha toccato profondamente la città, dove era molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno e la sua fede incrollabile. La tragica dinamica dell’incidente. L’incidente si è verificato mentre Suor Maria Nerina e le sue consorelle si stavano dirigendo all’aeroporto per fare ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
