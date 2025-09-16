Tragedia in Tanzania | morte 4 suore missionarie Castellammare di Stabia piange suor Nerina De Simone

La suora italiana coinvolta in un incidente mortale a Mwanza. Un grave lutto ha colpito la comunità religiosa e la città di Castellammare di Stabia: quattro suore missionarie hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera in Tanzania, insieme al loro autista. Tra loro c’era anche l’italiana suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù. Le religiose stavano rientrando verso l’aeroporto, dopo aver concluso la loro missione a Mwanza, con destinazione finale l’Italia. Il tragico impatto con un mezzo pesante non ha lasciato scampo a suor Nerina e alle consorelle. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

