Tragedia in Tanzania | morte 4 suore missionarie Castellammare di Stabia piange suor Nerina De Simone
La suora italiana coinvolta in un incidente mortale a Mwanza. Un grave lutto ha colpito la comunità religiosa e la città di Castellammare di Stabia: quattro suore missionarie hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera in Tanzania, insieme al loro autista. Tra loro c’era anche l’italiana suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù. Le religiose stavano rientrando verso l’aeroporto, dopo aver concluso la loro missione a Mwanza, con destinazione finale l’Italia. Il tragico impatto con un mezzo pesante non ha lasciato scampo a suor Nerina e alle consorelle. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: tragedia - tanzania
16 settembre 2025 Notitia mortis Ieri sera, è arrivata al Vescovo Salvatore la triste notizia della tragica morte, a causa di un incidente stradale in Tanzania, di suor Lilian Gladson Kapongo, Superiora Generale delle Carmelitane Missionarie, Suor Maria Nerina - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in Tanzania: morte 4 suore, una di loro è italiana; Tanzania, 4 suore perdono la vita in un incidente stradale; Tragedia in Tanzania: morte 4 Suore Carmelitane Missionarie.
Tragedia in Tanzania: morte 4 Suore Carmelitane Missionarie - Incidente in Tanzania: morte 4 Carmelitane Missionarie fondate da Madre Crocifissa Curcio. Come scrive ragusah24.it
Incidente in Tanzania: morte 4 suore, una di loro è italiana - Le religiose erano dirette verso l'aeroporto di Mwanza, a bordo di fuoristrada. Riporta tg24.sky.it