Tragedia in campo il campione crolla dopo uno scontro | scena atroce
Il mondo dello sport è stato colpito da una nuova tragedia. Un atleta ha perso la vita durante una partita ufficiale, lasciando attoniti compagni, avversari e tifosi. L’atmosfera di festa sportiva si è trasformata in pochi istanti in un clima di sgomento e dolore, coinvolgendo tutti i presenti. Leggi anche: Addio a Robert Redford, le due mogli e la famiglia: cosa sappiamo Incidente fatale durante una partita. L’episodio si è verificato nel corso di un incontro valido per il torneo Pre Intermedia Metropolitano de la Unión de Rugby de Paraguay, tra Old King Club e Jabalíes Rugby Club. Il giocatore, Esteban César Racca, ha subito un trauma alla testa in seguito a un’azione di gioco particolarmente intensa. 🔗 Leggi su Tvzap.it
