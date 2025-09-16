Tragedia della solitudine a Torino Cit Turin | cadavere decomposto di una donna trovato in un appartamento
Il corpo di un'anziana italiana ultraottantenne, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in un appartamento del palazzo all'incrocio tra via Duchessa Jolanda e via Principi d'Acaja nella prima serata di oggi, martedì 16 settembre 2025. A chiedere l'intervento dei soccorritori sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
